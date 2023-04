Migliorano le condizioni della bambina caduta dal quarto piano

Migliorano le condizione della bambina vittima di un incidente domestico in zona Crocetta.

La bambina che non è in immediato pericolo di vita rimane in terapia intensiva e quindi in prognosi riservata ancora qualche giorno. Nonostante le sue condizioni stiano migliorando è necessario monitorarla ancora qualche giorno prima di poter sciogliere la prognosi.

La vicenda

L'incidente si era verificato intonro alle ore 16.00 di giovedì 6 aprile al civico 60 di via Cerretti, in zona Crocetta. La bambina di 4 anni era precipitata dal balcone di casa, cadendo da circa 15 metri di altezza e finendo sul selciato difronte al palazzo. Familiari e residenti avevano immediatamente lanciato l'allarme chiamando il 118, che si era portato prontamente sul posto con ambulanza e automedica.

Secondo quanto ricostruito fino ad ora, la bambina stava giocando nel balcone dell’abitazione in cui vive quando, per cause ancora da chiarire è precipitata di sotto. Al momento dei fatti la mamma si trovava in casa ed è stata la prima ad accorgersi della caduta della figlia e a soccorrerla.