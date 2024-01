Miki Tanaka muore dopo un frontale, rintracciato un giovane fuggito dal luogo dell'incidente

Originaria del Giappone, ma da tempo residente a Savignano sul Panaro, Miki Tanaka lascia il marito e un figlio. La 52enne ha perso la vita nel terribile schianto frontale avvenuto proprio alle porte del paese nel primo pomeriggio di ieri. La donna era al volante della sua Daihatsu Sirion rossa e si stava dirigendo come tutti i giorni verso le scuole medie frequentate dal figlio, per riaccompagnarlo a casa. Mentre procedeva verso l'abitato, all'altezza dell'incrocio con via Veneto, la sua auto si è scontrata frontalmente con una Mercedes Classe A 45 Amg che viaggiava verso Mulino e che - secondo quanto riferito dai testimoni - avrebbe invaso la corsia opposta provocando l'incidente.

Un impatto molto violento, che purtroppo non ha lasciato scampo alla donna, che si trovava in auto sola, e che è deceduta sul colpo. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione operati dal medico e dai sanitari del 118 arrivati rapidamente da Vignola e supportati dai Vigili del Fuoco per poter accedere all'abitacolo dell'utilitaria distrutta.

A bordo della Mercedes si trovavano due giovani, anch'essi di origine straniera. A seguito del'impatto uno dei due ragazzi ha riportato alcune lesioni ed è stato trasportato all'Ospedale di Baggiovara, in condizioni non particolarmente gravi. L'altro giovane, invece, si è allontanato a piedi subito dopo l'impatto - dal quale è quindi uscito pressochè illeso - ed è stato rintracciato solo in seguito dagli agenti della Polizia Locale delle Terre di Castelli.

Sono quindi in corso tutte le indagini e gli accertamenti del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sarà necessario anche capire con esattezza quale dei due giovani si trovava alla guida dell'auto: per lui si aprirebbe l'accusa di omicidio stradale.

L'accaduto ha causato ovviamente apprensione e dolore nella comunità di Savignano, recentemente colpita anche dalla morte della giovane Martina Miani, la 26enne residente proprio poco distante dal luogo dell'incidente di ieri, che ha perso la vita a bordo della propria auto nel ferrarese alla vigilia di San Silvestro. Ieri sul posto è intervenuto anche il sindaco Enrico Tagliavini, che ha espresso il proprio cordoglio.