Quasi mille multe per mancato rispetto delle norme anti covid. Il bilancio in 3 mesi di controlli

Sono esattamente 986, le persone sanzionate tra Modena e provincia, nel corso degli oltre 69 mila controlli effettuati delle forze dell'ordine negli ultimi 3 mesi, ossia da quando sono scattati ufficialmente i controlli sul rispetto delle norme covid.

Il maggior numero di irregolarità ha riguardato il controllo del corretto utilizzo delle mascherine con circa 756 persone sanzionate. Per quanto riguarda invece i controlli riguardanti il Green Pass il numero delle sanzione scende a 230 irregolarità.

Rilevante è il numero delle persone denunciate per mancato rispetto della quarantena, persone che emergono nel corso dei controlli su green pass e mascherine. Da inizio dicembre 2021 sono state in totale 198 le persone trovate al di fuori della propria abitazione violando così l’obbligo della quarantena.

Continuano invece senza sosta, con una media di circa 75 controlli al giorno, quelli riguardanti le attività commerciali, in particolare sulla somministrazione di cibi e bevande. Sono stati 6685 gli esercizi controllati da dicembre, in 85 di questi casi i titolari sono stati sanzionati, mentre sono circa 80 gli episodi in cui è stata disposta la chiusura temporanea dell'attività stessa.