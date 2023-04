Minaccia i passanti con una pistola, rintracciato e denunciato

Nella serata di lunedì 17 aprile i Carabinieri della Stazione di Serramazzoni sono intervenuti dopo che era stata segnalata una persona agitata, che aveva minacciato con una pistola una coppia di coniugi.

I Carabinieri hanno effettivamente rintracciato la persona in questione all’interno di un bar. L’uomo, 49enne, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica “giocattolo”, ma priva di tappo rosso. Con sè aveva un piccolo quantitativo di hashish.

La persona è stata denunciata in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Modena, per i reati di minaccia aggravata e porto di strumenti atti ad offendere, nonchè segnalata amministrativamente per la detenzione della sostanza stupefacente.