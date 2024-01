Minacce con un sasso nella biglietteria dell'autostazione, 27enne denunciato

Alle ore 8 di ieri mattina il personale Seta al lavoro presso la biglietteria della stazione delle corriere ha segnalato al 112 la presenza di un giovane in stato di agitazione, che si era rivolto al personale con tono minaccioso impugnando un sasso nella mano, per poi allontanarsi in sella alla sua bicicletta.

Prontamente intercettato dagli agenti della Volante, il 27enne tunisino è stato fermato in Via Bono da Nonantola. Da subito si è mostrato poco collaborativo e ha rifiutando di declinare le proprie generalità. All’invito degli agenti di salire nell’auto di servizio per essere accompagnato presso gli Uffici della Questura ai fini dell’identificazione, il giovane ha assunto una condotta violenta, minacciando e opponendo resistenza agli operatori, spintonandoli e colpendoli più volte.

A seguito di fotosegnalamento da parte del locale Gabinetto di Polizia Scientifica, è stato denunciato per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, minaccia aggravata e inosservanza delle regole sull'immigrazione. Nella zona, sono stati intensificati i servizi di controllo e prevenzione a cura della Polizia di Stato.