Ancora minacce no-vax a Bonaccini, "Non mi fermano"

"Apprendo di nuove minacce nei miei confronti da parte di gruppi no vax sui social. Non è la prima volta: chi ha argomenti discute, chi non ne ha minaccia e aggredisce. Ringrazio le autorità e le forze dell'ordine che stanno vigilando e indagando". Così Stefano Bonaccini, dopo le nuove minacce da parte di un gruppo no-vax su Telegram. Nelle chat sarebbe stato diffuso il numero di telefono del Presidente di Regione, oltre al suo indirizzo di casa, con incitamenti ad "andarlo a prendere".

Fatti analoghi si erano verificati anche nei mesi scorsi - compresa la consegna a domicilio di un pacco con pannolini sporchi - e vedono già impegnati gli inquirenti. "Le minacce non fermeranno il mio impegno. Anche oggi sarò da mattina a sera sul territorio", ribadisce oggi Bonaccini. "Ci tengo a ringraziare i tantissimi che in queste ore mi hanno scritto o chiamato per esprimermi la loro solidarietà- commenta Bonaccini questa mattina sui social- chi mi conosce sa che le minacce non fermeranno l'impegno che io e la Giunta mettiamo ogni giorno per l'Emilia-Romagna".

"Andiamo avanti facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per contrastare la pandemia, per tutelare la salute delle persone e per difendere scuola e lavoro", si limita a commentare il presidente sui social. Le nuove minacce comparse su un gruppo Telegram di no vax ("andatelo a prendere") trovano compatto il Pd. Si tratta di minacce "ignobili e scandalose", afferma la capogruppo dem in Regione Marcella Zappaterra.

Ma "non intimoriscono sicuramente né il nostro presidente, a cui rinnoviamo ancora una volta la nostra solidarietà e stima per quanto sta facendo per la tutela della salute e la gestione dell'emergenza, né chi ogni giorno per vocazione e professione lavora per arginare gli effetti devastanti del Covid sulla sanità e sull'economia".

"Piena solidarietà a Stefano Bonaccini. Vai avanti Stefano! Siamo con te". E' il tweet di Enrico Letta, dopo le nuove minacce no vax nei confronti del presidente dell'Emilia-Romagna. Condanna da parte di Stefano Vaccari, responsabile Organizzazione del Pd: "Ci sono gli avversari politici e poi ci sono i fascisti novax che ancora minacciano Bonaccini, lo aspettano davanti a casa per aggredirlo, lo insultano, diffondono i suoi dati sensibili sui social", afferma Vaccari.