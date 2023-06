Lite fra automobilisti, spunta una spranga: denunciato un 49enne ubriaco

Ieri sera verso le ore 20 a Carpi una lite in strada ha assunto contorni inquietanti, rischiando di sfociare in qualcosa di ben più grave. E' accaduto in via Cattani, dove la Volante della Polizia è dovuta intervenire per riportare la calma dopo che due automobilisti avevano avuto un acceso diverbio.

In particolare, un cittadino italiano di 49 anni, in evidente stato di ebbrezza alcolica, aveva appena minacciato con un bastone in ferro un altro uomo di anni 29, che si trovava alla guida della sua auto.

Gli agenti, una volta accertata la dinamica di quanto accaduto, hanno proceduto al sequestro del bastone in ferro. L’aggressore è stato denunciato per minacce aggravate dall’uso dell’arma impropria, per porto di oggetti atti ad offendere e poi sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.