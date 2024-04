Lite in strada, minaccia un automobilista con una pistola. Una denuncia a Modena

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Tanta paura ieri pomeriggio per un automobilista. In strada a Modena si è infatti verificato un litigio per questioni di viabilità. In questo caso però uno dei conducenti coinvolti è andato ben oltre alle invettive lanciate da un abitacolo all'altro: ha infatti estratto una pistola e l'ha puntata contro l'altro automobilista.

L'uomo minacciato ha saggiamente deciso di allontanarsi in gran fretta e ha trovato rifugio nella vicina caserma dei Carabinieri di viale Tassoni.

I militari sono così venuti a conoscenza dell'episodio e hanno subito avviato accertamenti, anche perchè la segnalazione di un'arma da fuoco implica sempre un particolare protocollo di intervento che giustamente deve essere prioritario.

I Carabinieri della Stazione, coadiuvati dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Modena e dalle unità della Squadra di Intervento Operativo del 5° Reggimento Carabinieri Emilia Romagna, hanno identificato l'automobilista ed effettuato una perquisizione domiciliare a suo carico, in quanto nel frattempo era rincasato. Nell'abitazione è stata effettivamente rinvenuta una pistola, che si è rivelata essere solo una scacciacani, ma del tutto indistinguibile da un'arma vera.

L'oggetto è stato sequestrato e il suo possessore è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per il reato di minaccia grave.