Muri imbrattati all'ex Convento di San Rocco, denunciati due minorenni

La Polizia Locale di Carpi ha denunciato a piede libero due minori per imbrattamento di edificio pubblico: in base alle indagini effettuate, che hanno portato all’identificazione dei due ragazzi, il Comando ritiene che siano i responsabili dell’imbrattamento di muri e monumenti avvenuto alcuni giorni fa nell’area dell’ex convento di San Rocco e in piazzale della Meridiana.

Attraverso il pattugliamento del centro storico con personale, sia in uniforme sia in borghese, e grazie al vaglio delle immagini registrate dalla videosorveglianza, gli agenti hanno potuto appurare quanto accaduto. I ragazzi accusati dell’atto vandalico sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna: li attende un processo penale per imbrattamento di edificio pubblico, che prevede pene da uno a sei mesi di reclusione, o da 300 a 1.000€ di multa (e se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, la pena sale da tre mesi a un anno di reclusione oppure multa da 1.000 a 3.000€).

Commenta Davide Golfieri, Comandante della Polizia Locale dell’Unione: «A fronte del fenomeno di imbrattamento e danneggiamento di beni pubblici, è cresciuta l’attenzione e la vigilanza da parte nostra, sia sul territorio con pattuglie anche in abiti civili, sia attraverso il puntuale e sempre più efficace sistema di videocamere».

Per quanto riguarda l’episodio in questione, l’Amministrazione comunale sta verificando la possibilità di ottenere un risarcimento per il danno subito.