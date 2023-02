Mirandola e controlli per furti e altri reati predatori. 37 persone e 21 veicoli controllati

Proseguono a ritmo serrato, nei comuni della provincia do Modena, i controlli straordinari dei Carabinieri pianificati dal Comando Provinciale di Modena.

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Carpi e della Stazione di Mirandola hanno eseguito una serie di controlli finalizzati alla prevenzione e contrasto dei furti in abitazione e altri reati predatori.

Dalle ore 17, hanno operato simultaneamente più pattuglie delle Stazioni della bassa modenese e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi, vigilando nelle zone sensibili, controllando 37 persone e 21 veicoli. I controlli dei militari sono stati estesi anche in alcuni esercizi pubblici del comune.

Nel corso del servizio non sono state rilevate criticità. I controlli straordinari dei Carabinieri verranno ripetuti anche nei prossimi giorni.

I controlli dei Carabinieri si sono svolti anche in centro a Carpi per la prevenzione e contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti nelle zone cittadine più esposte a furti in esercizi commerciali e su veicoli in sosta.

Nel corso del servizio, le pattuglie della Compagnia di Modena hanno controllato oltre 30 persone.

Nel corso dell’intervento per il controllo di alcuni individui sospetti, notati dai militari nella zona del Tempio, i Carabinieri hanno proceduto alla segnalazione amministrativa, alla locale Prefettura, di due persone trovate in posseso di marijuana.

Tali servizi rientrano nell’ambito della programmazione dei controlli straordinari del territorio, predisposta dal Comando Porvinciale Carabinieri di Modena anche negli altri comuni della provincia.