Mirandola. Finisce con l'auto nel canale, muore giovane 36enne

Un grave incidente si è verificato questa mattina nella zona di Mirandola. Un giovane 36enne di origini straniere ha purtroppo perso la vita.

E' avvenuto in via Guidalina circa al confine con S. Martino spino. L'auto del 36enne per cause ancora da accertare è finita fuori strada, in un fossato ai lati della via. Il mezzo si è schiantato e l'uomo è purtroppo morto sul colpo.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 ma non hanno potuto fare altro che contatarne in decesso, intervenuti anche i Vigili del fuoco.