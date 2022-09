Modena centro: controlli in 5 attività commerciali tra cui bar e negozi etnici

Nel pomeriggio di ieri, si è svolto un servizio congiunto di Polizia di Stato e Polizia Locale finalizzato al controllo amministrativo di esercizi pubblici ubicati in zona Crocetta e centro.

Gli obiettivi erano stati “scelti” sulla base di monitoraggi effettuati dalle pattuglie addette al controllo del territorio, di quelle impiegate nei servizi straordinari, ma anche da esposti e segnalazioni della cittadinanza stessa.

Le verifiche hanno riguardato 5 attività commerciali, in particolare bar ed alimentari etnici lungo via Mazzoni, sotto il cavalcavia, viale Vittorio Veneto, via Cardinal Morone, via del Voltone e strade limitrofe.

All’esito dei controlli è stata elevata una sanzione amministrativa per un ammontare di 5mila euro, per mancanza dei requisiti per la vendita di generi alimentari.

Controllate complessivamente 35 persone, per lo più avventori, di cui 7 con precedenti di polizia, una persona trattata per i profili di polizia giudiziaria e 12 veicoli.