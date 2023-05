Quattro ragazzi modenesi picchiati e rapinati da una baby gang fuori dalla discoteca

Ci sono anche quattro giovani modenesi tra le otto vittime di una violenta rapina avvenuta nelle scorse ore in Riviera. I ragazzi avevano deciso di trascorrete una serata di divertimento alla Baia Imperiale, storico locale di Gabicce, ma in realtà l'esperienza si è rivelata un incubo a causa di una baby gang che nella notte ha imperversato nei pressi della discoteca.

Il gruppo degli aggressori, sei o sette, ha dato non poco filo da torcere mettendo a segno diverse aggressioni e rapine con due delle vittime che si sono ritrovate un naso e una caviglia rotta. L'intervento dei carabinieri, chiamati dalle vittime, ha permesso nell'immediatezza di catturare due dei componenti della baby gang, un 19enne di Cattolica, studente all’istituto d’arte, e un minorenne, anche lui di Cattolica, mentre stavano salendo a bordo di una Ape. I militari dell'Arma, a terra accanto al mezzo, hanno trovato alcune banconote ritenute il provento delle rapine avvenute all'interno del locale.

Processato per direttissima, il maggiorenne si è visto convalidare il fermo e applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari. La posizione del minorenne, invece, è al vaglio del Tribunale dei Minori di Ancona mentre sono in corso le indagini dei carabinieri per individuare gli altri componenti della banda.

Tutti dovranno rispondere di rapina in concorso, lesioni e furto con strappo. Sul 19enne pesa, in particolare, l'aggressione a una coppia di forlivesi costata al ragazzo la frattura di una caviglia mentre la ragazza si è vista strappare di mano la borsetta.

(fonte Riminitoday.it)