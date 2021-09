Bastiglia in lutto, muore a 16 anni in casa per un malore

La ragazza è stata trovata ormai senza vita dalla madre. La procura non ha ravvisato gli estremi per richiedere un'autopsia

Un grave lutto ha colpito ieri una famiglia di Bastiglia: a soli 16 anni si è spenta per cause naturali Giulia Lucenti, residente in paesese con i genitori. La ragazza soffriva di problemi cardiaci e sarebbe stato proprio un malore colpirla nel pomeriggio, mentre si trovava sul dicano di casa. E' stata la madre a scoprire l'accaduto e chiamare i soccorsi, ma il personale medico non ha potuto fare nulla.

Giulia conduceva una vita normale, nonostante il problema cardiaco che l'affliggeva. Appena due giorni prima aveva completato il ciclo vaccinale con Pfizer, ma al momento si escluno correlazioni con il decesso.

La Procura della Repubblica, informata dell'accaduto, non ha ravvisato alcun elemento che possa indurre a disporre un'autopsia. Saranno eventualmente i famigliari, o i sanitari che l'hanno seguita, a poter richiedere un riscontro diagnostico.