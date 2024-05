Non ce l'ha fatta l'anziana travolta in via Menotti, muore a 84 anni Anna Amoroso

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Avrebbe compiuto 85 anni fra pochi giorni, ma la sua vita si è interrotta anzitempo sotto la pioggia intensa di ieri sera, mentre rincasava dopo alcuni acquisti. Non ce l'ha fatta Anna Amoroso, vittima di un incidente poco dopo le ore 20 di ieri in via Ciro Menotti. L'anziana è stata investita da un'auto in corrispondenza dell'attraversamento pedonale tra l'arteria di scorrimento e via Bellini.

Un impatto davvero violento con il veicolo, guidato da un'altra donna: la vittima è stata colpita dal paraurti e poi dal parabrezza della Peugeot, finendo per ricadere sull'asfalto a circa 15 metri dal punto dell'impatto.

Troppo gravi le lesioni riportate nell'incidente. Medico e personale sanitario del 118 si sono prodigati in ogni modo possibile per salvare la vita all'84enne, che è stata a lungo assistita a bordo dell'ambulanza e poi accompagnata all'Ospedale di Baggiovara. Ma una volta raggiunto il pronto soccorso le ultime speranze si sono spente.

L'infortunistica della Polizia Locale ha ascoltato le versioni della conducente dell'auto - illesa - e di un testimone, oltre ad eseguire tutti i rilievi del caso. Ora toccherà agli agenti ricostruire l'esatta dinamica dello scontro, valutare se questo è avvenuto sulle strisce pedonali e anche le condizioni di visibilità di quel preciso momento. L'automobilista sarà verosimilmente chiamata a rispondere di omicidio stradale.