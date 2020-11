Carpi, deceduta la 73enne investita in via Alghisi

E' deceduta nelle scorse ore in ospedale, dove si trovava ricoverata da lunedì scorso, la ciclista investita in via Alghisi a Carpi. La 73enne moldava Valentina Naconecinic era stata portata a Baggiovara dall'eliambulanza a seguito della caduta dalla propria bici, dopo l'impatto con l'auto guidata da una donna carpigiana.

L'operazione e il ricovero in Terapia Intensiva non sono però bastati a salvarle la vita, a causa della gravità dei traumi riportati.

L'incidente era avvenuto poco prima delle ore 18 all'incrocio tra via Alghisi e via Gramsci e i rilievi erano stati eseguiti dalla Polizia Municipale.