Vignola piange Monica Pioppi, in Terapia Intensiva la figlia del compagno

Una fatalità che lascia sconcertati. Una moto fuori controllo e senza conducente che percorre una decina di metri, scavalca il marciapiede per poi piombare in un parcheggio su una famiglia di tre persone, uccidendone una e ferendone gravemente un'altra. Vignola è sotto shock per il tragico incidente che ieri sera, intorno alle 19.30, è costato la vita a Monica Pioppi, 52 anni, e ferite molto gravi ad una 17enne, figlia del compagno della vittima.

Tutto è accaduto in pochi istanti sulla Provinciale in zona Brodano, accanto al ristorante McDonald's. Una moto diretta verso Spilamberto ha urtato, probabilmente durante un sorpasso, la fiancata destra di una Fiat Punto che procedeva nella stessa direzione e stava iniziando una svolta verso sinistra. Il motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra, mentre la moto ha proseguito la sua corsa a forte velocità, raggiungendo le vittime. Per Monica Pioppi non c'è stato nulla da fare: il decesso è arrivato sul colpo e nulla hanno potuto e i medici e i sanitari del 118.

La 17enne ha riportato lesioni serie ed è stata portata in ambulanza all'Ospedale di Baggiovara. Stamattina si trovava ancora ricoverata in Terapia Intensiva e i medici non avevano ancora sciolto la prognosi.

Mentre l'automobilista è rimasto illeso, il motocilsita - un 47enne di Casalecchio di Reno - ha riportato alcune lesioni. Ricoverato a sua volta al Pronto Soccorso, non si trova in condizioni gravi e la sua dimissione è prevista in queste ore.

Il dramma consumatosi sulla strada ha colpito profondamente i presenti e non solo. Monica Pioppi, residente a Guiglia, era molto conosciuta a Vignola, specialmente per la sua attività con Ant Onlus, frutto anche di una malattia oncologica dalla quale era guarita.

"L'Amministrazione comunale di Vignola esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e all'associazione Ant per la prematura e tragica scomparsa", ha commentato la sindaca vignolese Emilia Muratori. Le ha fatto eco Iacopo Lagazzi, primo cittadino di Guiglia: "Esprimo la mia personale vicinanza e quella di tutta la comunità guigliese per le famiglie coinvolte nel tragico incidente di ieri a Vignola. Non ci sono davvero parole, in queste occasioni. Auspico una pronta guarigione per la ragazza coinvolta".

I Carabinieri hanno coordinato la fase dei soccorsi e svolto gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica, dalla quale dipenderanno anche le possibili conseguenze giudiziarie.