Incidente a Colombaro, Erika Bottoni e Claudio Rivi le vittime del frontale

I loro destini si sono incrociati nel modo più tragico possibile lungo via Sant'Antonio, la strada che collega Formigine alla frazione di Colombaro. Alle ore 4 della scorsa notte due Lancia Ypsilon guidate da Claudio Rivi ed Erika Bottoni hanno impattato frontalmente in un tratto rettilineo, tra gli incroci con via Salviola e via Viazzola: un impatto molto violento che non ha lasciato scampo ai due atomobilisti. Una delle auto si è capovolta, mentre l'altra è finita nella vegetazione a bordo strada.

Sono stati i residenti della zona, svegliati da un boato, a chiedere l'intervento dei soccorsi. Ambulanza, automedica e Vigili del Fuoco sono giunti prima possibile sul luogo dell'incidente, ma ogni tentativo di salvare la vita ai due automobilisti è stato vano. Troppo gravi i traumi riportati.

Sono così deceduti il 49enne Claudio Rivi di Castelnuovo Rangone e la 41enne Erika Bottoni, residente a Colombaro. Entrambi lasciano due figli.

I Carabinieri hanno svolto i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dello scontro. Le due vetture viaggiavano in senso opposto, ma non è ancora chiaro la modalità con la quale sia avvenuto il frontale, ovvero se vi sia stata un'invasione del senso di marcia contrario da parte di una delle due auto. Sul posto anche i tecnici della Provincia di Modena.