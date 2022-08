Due turisti modenesi muoiono in mare nello stesso momento, indagini in corso

Due uomini morti in mare a poca distanza l'uno dall'altro e nell'arco temporale di pochi minuti. E' successo ieri, 11 agosto, a Lido di Camaiore (LU). In entrambi i casi a dare l'allarme sono stato un bagnino.

Secondo quanto riporta la stampa locale, l'addetto al salvataggio ha notato un uomo in difficoltà ed è intervenuto. I tentativi di soccorrerlo, così come l'intervento del 118, non hanno dato l'esito sperato e l'uomo è morto. Poco dopo è stato avvistato il secondo corpo nello stesso specchio di mare.

Sono scattate immediatamente le indagini per accertare cosa sia accaduto. I due uomini sono stati identificati in un 63enne e un 62enne, entrambi modenese - uno di Baggiovara, l'altro di Formigine - che stavano trascorrendo le vacanze presso un hotel di Lido di Camaiore, dove erano giunti pochi giorni fa.

Ancora da chiarire le cause del decesso, che potrebbero essere riconducibili ad una congestione. Ma l'accaduto desta sicuramente molti interrogativi.