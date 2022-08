Incidente in moto, 32enne di Nonantola muore in Grecia

Il giorno di Ferragosto, mentre stava trascorrendo le vacanze in Grecia, ha perso la vita il 32enne Ayoub Lhaou, di Nonantola. L'uomo era in sella alla propria moto nella zona di Atene quando ha perso il controllo del mezzo in una curva, cadendo a terra e impattando contro un muro. Vani i tentativi di salvargli la vita: sul caso stanno facendo luce le autorità greche, ma si tratterebbe di un incidente autonomo.

Ayoub Lhaou, di origine marocchina era arrivato a Nonantola ormai quasi 30 anni fa insieme alla famiglia. Laureato in Ingegneria presso Unimore, si era poi specializzato ingegneria del veicolo e partecipato alle attività della scuderia MoRe Modena Racing. Dopo un anno di tirocinio in Ferrari, era stato assunto nel 2016 da Philip Morris come ingegnere specializzato in fluidodinamica.

Da circa un anno aveva lasciato Nonantola, dove risiede ancora tutta la sua famiglia, per trasferirsi a Bologna ed essere più vicino al luogo di lavoro.

Cordoglio in paese, dove era molto conosciuto, e fra i tanti amici con cui aveva condiviso i suoi 32 anni. Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dalla Polisportiva Nonantola Calcio, nelle cui fila aveva militato da ragazzo.