Tragedia nell'ex carcere di Saliceta, 37enne trovato senza vita

E’ stato trovato morto nella prima serata di venerdì 16 dicembre, all’interno dell’ex carcere di Saliceta San Giuliano.

Si tratta di un uomo di 37 di cui non si conoscono ancora le generalità che, per motivi ancora da accertare, si trovava all’interno della struttura dell’ex penitenziario abbandonato.

Giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno dovuto forzare alcune serrature per accedere all’interno della proprietà demaniale, ma purtroppo i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, che sarebbe avvenuto per cause naturali. Alla Polizia di Stato il compito di fare luce sull'accaduto.

La struttura di via Panni risulta inutilizzata dal 2012, dopo esattamente 150 anni di attività, anno in cui il terremoto ne comportò la chiusura a seguito di problemi di inagibilità. Gli internati presenti nell'allora Casa-Lavoro, 65 in tutto, furono trasferiti in altre strutture e locali vennero definitivamente abbandonati.

Non tanto l'ex penitenziario vero e proprio, quanto piuttosto il complesso di edifici ad esso adiacenti - all'angolo tra via Panni e via Giardini - sono caduti preso in stato di abbandono e sono stati anche depredati dai ladri. Non di rado sono state segnale presenze sospette all'interno dell'area, divenuta bivacco e rifugio per sbandati e senzatetto.

Lo scorso anno, in occasione di un confronto tra la Prefettura e il Demanio, fu ventilata l'ipotesi si una nuova destinazione d'uso di quegli spazi, che potrebbero diventare nuova sede per la Questura di Modena. Al momento erò non risultano progetti di riqualificazione in fase avanzata.