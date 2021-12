Il suo ultraleggero si schianta contro una casa, muore pilota 70enne

E' Angiolino Palmieri, un 70enne di San Prospero, la vittima dell'incidente aereo che si è verificato oggi intorno a mezzogiorno nelle campagne tra Modena e Bastiglia. L'uomo, agricoltore di professione ma da sempre appassionato di volo, era infatti ai comandi del suo ultraleggero quando l'aere si è schiantato contro un edificio lungo strada San Clemente. Un impatto che non ha lasciato scampo al pilota, che è rimasto ha perso la vita all'interno della cabina di pilotaggio dopo che il velivolo ha colpito e sfondato il tetto di un fabbricato rurale di tre piani.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Palmieri era decollato dal campo volo di Gaggio di Castelfranco, ad una manciata di chilometri di distanza dal luogo dell'incidente. Dopo una mattina soleggiata, proprio intorno alle 12 la nebbia e le nuvole hanno fatto la loro comparsa nel modenese e potrebbe essere stata proprio questa improvvisa mancanza di visibilità a far perdere quota l velivolo, fino allo schianto fatale.

Saranno in ogni caso necessarie accertamenti approfonditi per ricostruire quanto accaduto, compito che spetterà alla Polizia di Stato, in collaborazione con i Vigili del Fuoco.

Sono stati proprio i pompieri modenesi a recuperare la salma di Palmieri, ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Nessun'altra persona è rimasta coinvolta nello schianto, in quanto l'abitazione teatro dell'impatto era ormai vuota e disabitata da anni.