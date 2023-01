Morto l'80enne investito a Medolla. Quarta vittima della strada in dieci giorni

Si aggrava ancora il peso di questo inizio di 2023 per quanto riguarda le vittime della strada sul territorio modenese. Martedì scorso, infatti, si è spento nel suo letto d'ospedale a Baggiovara l'uomo di 80 anni che era stato investito da un'auto a Medolla sabato 14 gennaio.

L'uomo, medollese, era stato colpito da un mezzo in transito lungo via Roma, la via principale del paese. Soccorso in prima battuta da due volontari della Croce Blu, era poi stato raggiunto dai sanitari del 118. In paese era anche atterrato l'elisoccorso, che aveva trasportato il pedone in gravi condizioni al pronto Soccorso.

Purtroppo il trauma cranico riportato nella caduta si è rivelato troppo grave e l'anziano è deceduto dopo tre giorni di ricovero, nonostante gli sforzi messi in campo dai medici ospedalieri.

L'incidente di Medolla è il quarto con conseguenze mortali avvenuto nel territorio modenese da inizio anno. Dopo il decesso di tre automobilisti - Jordan Debarre, Giogio Masetti e Stefano Felisati - si aggiunge anche quello di un pedone: morti concentrate in appena dieci giorni, a sottolineare la gravità del fenomeno dell'incidentalità stradale nel modenese.