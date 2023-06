Travolto da un automobilista ubriaco, addio ad Adriano Soci

Non c'è stato nulla da fare per Adriano Soci, 81enne di Pavullo, travolto e ucciso ieri pomeriggio intorno alle 18.30 da un'auto. L'anziano disabile si trovava in strada sulla sua carrozzian elettrica, quando è stato falciato da un'auto di passaggio: è accaduto all'incrocio tra via Niviano Alto e via Borra di Zano, nella zona di Campiano di Pavulo. Un territorio collinare e piuttosto isolato, fatto di abitazione sparse e di strade in pendenza non certo trafficatissime. Ma il passaggio di quella Volvo, diretta verso il capoluogo del Frignano, è stato sufficiente a portare via la vita dell'82enne.

L'impatto è stato estremamente violento, la carrozzina è stata disintegrata e l'uomo sbalzato a terra, con lesioni troppo gravi per lasciare speranze ai sanitari. Soci è di fatto morto sul colpo, nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118 di Pavullo, supportato anche da quello dell'eliambulanza fatta atterrare in zona.

Sul posto si sono portati subito anche i Carabinieri della Stazione di Pavullo nel Frignano e del Nucleo Operativo e Radiomobile. che hanno raccolto i primi elementi, ascoltando le testimonianze e verificando le condizioni dell'automobilista, un 45enen moldavo. Dagli accertamenti svolti con l'alcoltest è emerso che l'uomo si era messo al volante in condizioni di ebbrezza alcolica.

Per questo motivo il 45enne è stato tratto in arresto con l'accusa di omicidio stradale, essendo stato fermato in flagranza e con l'aggravante dell'ubriachezza.