Carpi piange il piccolo precipitato da un balcone di via Lago di Bolsena

Non ce l'ha fatta il bambino che nella tarda serata di domenica scorsa precipitò da un balcone di Via Lago di Bolsena, a Carpi. Se n'è andato, a nemmeno due anni, dopo aver lottato per quasi una settimana in un letto dell'Ospedale Maggiore di Bologna.

La dinamica dell'accaduto è ancora da chiarire, ma ora la Polizia sembra aver definitivamente escluso che il bambino possa essere caduto dal letto, come dichiarato dalla madre in un primo momento. In seguito al decesso è stata aperta un'indagine per omicidio colposo, ma è ancora presto per individuare responsabilità. Le autorità hanno disposto anche un accertamento medico legale per fare luce sulla drammatica vicenda.