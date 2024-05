Tragedia sul lavoro, precipita dal tetto del capannone e muore a 45 anni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Una nuova tragedia sul lavoro ha macchiato la mattinata modenese. Intorno alle ore 10.00 un operaio di 45 anni ha perso la vita dopo essere caduto dall'altezza di circa 5 metri mentre si trovava sul tetto di un capannone.

E' accaduto nello stabile in disuso (già sede della GLS) situato all'incrocio tra strada Barchetta e via Monti in zona Madonnina. Da alcuni gironi presso l'edificio erano in corso lavori da parte di una ditta in vista di un intervento di riqualificazione dell'immobile.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi con ambulanza e automedica del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Presso lo stabile è arrivata immediatamente anche la Polizia di Stato, seguita poi dalla Scientifica e dalla Medicina del lavoro dell'Ausl. Sono in corso tutti i rilievi del caso e gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. ++ Seguiranno aggiornamenti ++