Trovato senza vita in casa a Casinalbo, in corso le indagini dei Carabinieri

Oggi pomeriggio intorno alle ore 17 è stato scoperto il corpo ormai senza vita di un uomo, all'interno di un'abitazione di Casinalbo. Ad accertare la tragedia sarebbe stata la sorella della vittima, dopo che nel suo giro di conoscenze si era creata apprensione, a seguito del mancato arrivo al lavoro e dell'impossibilitò di contattarlo.

Il 118 è intervenuto in via Bassa Paolucci, ma ormai era tardi. Subito sono arrivati sul posto anche i Carabinieri, che hanno svolto una serie di accertamenti preliminari per tentare di ricostruire le cause del decesso.

Attualmente le informazioni sull'accaduto sono molto vaghe e non è possibile escludere alcuna ipotesi. ++ Seguiranno aggiornamenti ++