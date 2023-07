Frontale con un'altra moto, perde la vita un 43enne di Formigine

Uno scontro terribile, frontale, è costato la vita a due motociclisti intorno alle 13 di oggi in provincia di Rieti. I due centauro stavano percorrendo in direzioni opposte la Strada Regionale, nel tratto compreso fra Leonessa e Posta. Si tratta di una strada che costeggia il massiccio del Terminillo, con tratti tortuosi e altri più rettilinei, in cui si raggiungono anche velocità elevate. Le due moto si sono scontrate frontalmente e son andate distrutte, lasciando senza vita i rispettivi conducenti.

Le vittime sono Giorgio Di Paolo, 45ennr romano, e il 43enne Danilo Faradacco, residente a Formigine. Un terzo centauro, scivolato a terra nel tentativo di evitare i detriti, è stato invece trasportato in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno raccolto elementi utili a ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.

Faradacco, originario di Fagnano Castello (CS), lascia una moglie e due figli.