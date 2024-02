Muore mentre rientra a casa in scooter, addio a Enrico Tacconi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Stava probabilmente rientrando verso casa Enrico Tacconi, lo scooterista che ha perso la vita ieri in un incidente in via Salvo D'Acquisto. A circa 500 metri dalla sua abitazione in zona Morane il tragitto dell'81enne si è fermato contro una Ford CMax che stava svoltando in via Giovanni Falcone. Il centauro ha colpito frontalmente la parte anteriore destra della vettura, finendo riverso sull'asfalto.

Personale sanitario medico del 118 si sono a lungo prodigati in un intervento di rianimazione, iniziato in strada e proseguito sull'ambulanza in una disperata corsa verso l'Ospedale di Baggiovara. Purtroppo per Tacconi non c'è stato nulla da fare e una volta arrivato al pronto soccorso è stato dichiarato deceduto.

Saranno i rilievi della Polizia Locale a chiarire come si è verificato l'incidente. Gli agenti hanno anche ascoltato l'automobilista, un anziano che è rimasto illeso. Un ruolo determinante giocheranno il colore del semaforo e la velocità dei mezzi: proprio in quell'incrocio è presente una telecamera di videosorveglianza che potrebbe fornire elementi determinanti.