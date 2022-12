Deceduto a tre settimane dall'incidente l'anziano ferito sulla Nuova Estense

Si è concluso on un epilogo tragico il decorso ospedaliero di Ermenegildo Ordini, 81enne di Pavullo nel Frignano, che nelle scorse ore è deceduto a Baggiovara. L'uomo era stato protagonista di un gravissimo incidente avvenuto il 6 dicembre lungo la Nuova Estense, nei pressi dell'abitato di Torre Maina.

L'anziano si trovava in auto insieme alla moglie, che guidava in direzione della pianura. Intorno alle ore 9 la Suzuki della coppia aveva impattato violentemente contro un furgone che procedeva in direzione opposta. Un impatto molto violento, a seguito del quale era stata coinvolta anche un'autobotte di passaggio.

Marito e moglie erano stati soccorsi dal 118 dopo essere stati strati dai Vigili del Fuoco dall'abitacolo schiacciato del loro veicolo. Entrambi erano stati portati d'urgenza in ospedale.

Mentre la moglie era stata dimessa nei giorni successivi al ricovero con una prognosi di 40 giorni, Orsini era rimasto in Rianimazione a lungo, fino a quando le sue condizioni non hanno lasciato altro spazio se non la constatazione del decesso.

Sul posto erano intervenute anche la Polizia Stradale e la Polizia Locale: a quest'ultima toccherà ora indagare per omicidio stradale.