Scomparso da giorni e ritrovato morto in una casa, indagini in corso

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri dopo il ritrovamento di un cadavere in un'abitazione di Pavullo, precisamente in località Acquabona, lungo la Nuova Estense. Il corpo senza vita è quello di un uomo di 55 anni, residente a Fiorano, del quale non si avevano più notizie da alcuni giorni. La scomparsa era stata denunciata, poi il ritrovamento in quella che sarebbe una sua seconda casa.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini eseguendo tutti gli accertamenti del caso, con il supporto della Medicina Legale. Al momento non è possibile escludere una morte violenta. ++Seguiranno aggiornamenti ++