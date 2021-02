Incidente in moto a Carpi, non ce l'ha fatta Gianluca Mantovani

IL 54enne è deceduto all'Ospedale Maggiore nonostante gli sforzi del personale sanitario e medico. Fatale lo scontro con un'auto in via Liguria

Dopo una notte di ricovero all'Ospedale Maggiore di Bologna è deceduto Gianluca Mantovani, il 54enne rimasto ferito gravemente in un incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Carpi. Il centauro, in sella alla propria Ducati, si era scontrato con una Volkswagen Tiguan mentre percorreva via Liguria.

Soccorso dal 118 e poi trasportato in eliambulanza a Bologna, ma le fratture multiple erano apparse subito molto gravi: è deceduto in mattinata.

La Polizia Municipale Terre d'Argine ha svolto i rilievi dell'incidente.