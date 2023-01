Nuova Estense, addio a Giorgio Masetti. Lascia moglie e due figlie gemelle

E' Giorgio Masetti, 42enne di Pavullo, l'uomo deceduto a seguito dell'incidente di ieri pomeriggio sulla Nuova Estense che ha coinvolto tre mezzi. La sua auto, una skoda, è rimasta coinvolta tragicamente nel sinistro che non gli ha lasciato scampo. Con lui viaggiavano anche la moglie e le due figlie di 6 anni che non sono in pericolo di vita e si trovano ricoverate al Policlinico.

Secondo una prima ricostruzione a scatenare il sinistro sarebbe stata una vettura che viaggiava in direzione di Pavullo, che per cause ancora in corso di accertamento, forse un malore del conducente, avrebbe invaso l'altra corsia.

Chi era Giorgio Masetti

Giorgio Masetti era un papà 42enne di due gemelle, viveva a Pavullo con la famigia, in zona Serra di Porto. Operaio alla Mecof di Serramazzoni aveva la passione delle biciclette era infatti membro del team "Pedale del Frignano" e seguiva le gare giovanili di ciclismo

Un tratto pericoloso

Quel tratto di strada purtroppo non è nuovo ad incidenti, il più delle volte con conseguenze gravi. Poco più di una settimana fa la strada è stato teatro di un altro sinistro sempre all'altezza dello stabilimento delle Ceramiche Serra, nei pressi del bivio per Valle di Serramazzoni nel quale era rimasta ferita una 27enne. Anche in quel caso lo scontro era avvenuto tra due auto che procedevano in senso opposto. Sempre lungo la Nuova Estense ma in un tratto più a valle (in zona Torre Maina) ad inizia dicembre si è verificato l'ennesimo incidente. Lo scontro aveva coinvolto un camion, un furgone e un'automobile e aveva avuto un epilogo tragico per Ermenegildo Ordini, 81enne di Pavullo.