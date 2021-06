Pavullo, anziano perde la vita in casa a seguito di un incendio

Via per Acquaria

Nel cuore della notte scorsa i Vigili del Fuoco sono stati chiamati ad intervenire in località Camatta di Pavullo, lungo via per Acquaria, dove si era sviluppato un incendio in un'abitazione rurale. Giunti sul posto, i pompieri hanno tragicamente costatao che all'interno dell'edificio si trovava l'anziano residente, ormai senza vita.

L'88enne è stato trovato riverso a terra, probabilmente coinvolto in un ritorno di fiamma della stufa che aveva acceso. Ogni soccorso è stato inutile ed è stato constato formalmente il decesso.

I Vigili del Fuoco hanno domato l'incendio e ripristinato le condizioni di sicurezza, mentre sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire con esattezza l'accaduto.