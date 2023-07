Muore a soli 23 anni dopo un incidente in moto, addio a Giacomo Dondi

Tragica notizia dal reparto di Terapia Intensiva di Baggiovara. Nelle scorse ore è infatti deceduto un ragazzo di appena 23 anni, Giacomo Dondi, che si trovava ricoverato a seguito di un incidente stradale.

Il giovane, residente a Castelfranco, era infatti stato protagonista di un frontale con un'auto mentre stava percorrendo via Mavora in sella alla sua moto. L'impatto era avvenuto intorno alle ore 18 nei pressi dell'incrocio con via Salice, non distante dal cavalcaferrovia.

L’autovettura, condotta da un uomo di 64 anni, circolava in via Mavora con direzione via Emilia quando si è scontrata con il la moto che procedeva invece verso Gaggio. Il mezzo a due ruote era poi finito anche contro un autocarro. Le cause dello scontro sono in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Castelfranco Emilia.

A seguito dell'incidente il giovane motociclista aveva riportato diverse lesioni: la situazione è drammaticamente peggiorata negli ultimi giorni, fino al decesso