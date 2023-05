Maranello, nulla da fare per il 24enne dopo il frontale sulla Pedemontana

Le sue condizioni erano apparse da subito estremamente preoccupanti, dopo che era stato estratto dall'abitacolo dell'auto e caricato a bordo dell'ambulanza giunta da Maranello insieme all'automedica per prestare i primi soccorsi. Nonostante tutti gli sforzi dei medici e degli infermieri e il massaggio cardiaco praticato a lungo, il 24enne Fortunato Petrucci è deceduto nella serata di ieri all'Ospedale di Baggiovara, dover era stato trasportato dall'ambulanza per cercare un ultimo disperato intervento.

Si consuma così l'ennesimo dramma della strada, avvenuto intorno alle 19.20 di ieri lungo la Pedemontana, nel territorio di Maranello. L'auto di Petrucci, una Ford EcoSport che procedeva in direzione del distretto ceramico, si è scontrata frontalmente con un Fiat Doblò che percorreva la corsia opposta. L'impatto, avvenuto nei pressi del distributore Eni vicino allo svincolo di Pozza di Maranello, è stato violento e ha causato al giovane un violento trauma. Anche l'eliambulanza di Bologna è stata fatta convergere sul posto, atterrando accanto alla strada, ma è poi rientrata alla base dopo che il personale sanitario ha prestato soccorso al ragazzo

Altre tre persone sono rimaste ferite, in modo non grave. Tra queste una 18enne che si trovava a bordo con la vittima e due uomini di 37 e 48 anni, due lavoratori in trasferta che stavano rientrando verso l'albergo in cui erano alloggiati. Tutti e tre sono stati portati all'ospedale per accertamenti.

Oltre al 118 sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i veicoli incidentati, mentre i Carabinieri hanno coordinato i soccorsi e gestito la viabilità. Strada Pedemontana è stata a lungo chiusa al transito.