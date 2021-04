Limidi, anziano muore mentre brucia le sterpaglie a bordo strada

Tragedia lungo la Provniciale sorbarese (via Carpi Ravarino). a Limidi di Soliera. Oggi intorno alle ore 19 un anziano è deceduto: l'uomo sarebbe caduto nel fuoco che egli stesso aveva appiccato per bruciare alcune sterpaglie in nel fosso a lato della strada.

Sul posto sono accorse l'ambulanza di Carpi e l'automedica da Mirandola, ma i tentativi di rianimare l'uomo, un 94enne, sono stati vani. Il medico non ha potuto fare altro che accertare il decesso.

Accertamenti sull'accaduto sono in corso da parte dei Carabinieri. La salma è a disposizione della Medicina Legale e dell'Autorità Gudiziaria per le verifiche del caso.