Turista modenese di 42 anni muore durante un bagno in Sardegna

Non c'è stato nulla da fare per Francesco Fregni, 42enne modenese che nel primo pomeriggio di oggi è stato colto da un malore mentre faceva il bagno nel mare della Sardegna. L'uomo si trovava in vacanza con la famiglia nel sud dell'isola e intorno alle 14 stava facendo il bagno in una delle rinomate spiagge della baia di Chia.

Il malore lo ha colto in acqua e subito è stato dato l'allarme: portato a riva è stato soccorso da alcune persone presenti e dai bagnini, in attesa dell'arrivo dei sanitari. Purtroppo il 42enne non ha più ripreso conoscenza: il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso.