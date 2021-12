Trovato senza vita nei bagni pubblici del Policlinico, si ipotizza il malore

Un uomo di 66 anni è statao trovato senza vita questa mattina all'interno del Policlinico. A segnalarlo è la stessa azienda ospedaliero-universitaria. L’uomo – un 66enne proveniente da fuori provincia - aveva accompagnato un congiunto a una visita medica.

La scoperta è stata fatta intorno alle 12: la vigilanza della struttura ha infatti trovato il corpo senza vita dell'uomo all’interno di uno dei bagni pubblici al piano terra dell'ospedale.

Tutto farebbe presumere che si sia trattato di un malore improvviso, avvenuto in un luogo dove purtroppo nessuo poteva notarlo. Come da protocollo è stato attivato il team di rianimatori che, purtroppo, ha potuto solo constatare il decesso. Sono state avvisate le forze dell’ordine e la magistratura per i rilievi del caso.

La salma ora è a disposizione della famiglia, alla quale l’Azienda Ospedaliero-Universitaria desidera esprimere il proprio cordoglio.