Morto l'artigiano vittima di un infortunio in un cantiere di Cavezzo

Troppo gravi le ferite riportate nella caduta: Massimo Giliberti si è spento all'età di 55 anni per un tragico infortunio sul lavoro. Il decesso è stato dichiarato nel tardo pomeriggio, ad alcune ore di distanza dal ricovero presso la Terapia Intensiva di Baggiovara, dove i medici hanno tentato il tutto e per tutto per salvargli la vita.

L'artigiano era giunto in ospedale intorno alle ore 11.30, trasportato dall'eliambulanza dopo i primi soccorsi prestati sul luogo dell'infortunio.

Teatro dell'incidente un'abitazione privata di via per Concordia, a Cavezzo. Intorno alle 10.40 l'artigiano, residente a Sorbara di Bomporto e titolare di una ditta individuale, è stato vittima di una caduta dall'alto, da almeno due metri. Non è chiaro se si trovasse su un tetto o in un'altra situazione, ma l'impatto è stato fatale e il malcapitato ha perso conoscenza, per non riacquistarla più.

Sanitari e medici del 118 hanno portato il primo soccorso e tenta viva la speranza con il trasporto in elicottero verso l'Ospedale, ma intorno alle ore 18 è arrivata la tragica notizia.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Cavezzo, seguiti poi dal personale Ausl della Medicina del Lavoro. Quasi nulla si conosce al momento circa la dinamica dei fatti, per i quali sono stati eseguiti diversi accertamenti.