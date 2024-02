Non ce l'ha fatta Massimo Roncaglia, vittima di un incidente in largo Garibaldi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

A dieci giorni dall'incidente che lo aveva visto sfortunato protagonista, si è spento nel letto di ospedale Massimo Roncaglia, 77 anni. L'anziano era apparso subito grave a seguito del forte trauma cranico riportato nella caduta: nonostante tutti gli sforzi profusi dai medici del 118 e di Baggiovara, purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.

L'incidente era avvenuto intorno alle ore 9.30 di mattina in largo Garibaldi, dove l'uomo era sceso da un autobus della linea urbana 8 di Seta, diretta in direzione Gazzotti. L'incidente resta però avvolto da un alone di incertezza, in quanto la dinamica non è stata chiarita durante i primi rilievi, ma è oggetto di un'indagine della Polizia Locale di Modena

Il conducente dell’autobus aveva dichiarato di non essersi accorto del fatto né di essere stato avvisato dagli altri passeggeri presenti a bordo, pertanto ha proseguito con il servizio fino a quando è stato raggiunto dalla chiamata proveniente dalla centrale operativa di Seta, a sua volta contattata dalla Locale.

Il mezzo era quindi stato messo fuori servizio ed era tornato in largo Garibaldi per i rilievi del caso. Vista la tragica notizia, l'indagine assume oggi un contorno ancora più delicato e sarà chiamata a stabilire come sia avvenuta la caduta di Roncaglia e se l'autobus abbia avuto un ruolo in questo.