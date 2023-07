Precipita dal tetto mentre ristruttura casa, addio a Maurizio Artioli

Tragico incidente - stando a quanto finora emerso - domenica mattina nella prima periferia di Campogalliano. Il 58enne Maurizio Artioli ha perso la vita a seguito di una caduta da molti metri, mentre si trovava sul tetto dell'abitazione che stava ristrutturando. Da una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe messo il piede su un pannello di plexigalss, sfondandolo e poi precipitando all'interno dell'edificio. Una caduta da circa 8 metri che non ha lasciato scampo all'uomo.

A scoprire la disgrazia un amico che si trovava con lui per aiutarlo nei lavori, in quella che sarebbe dovuta diventare la nuova casa di Artioli. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto sono poi intervenuti i Carabinieri per accertare l'accaduto e aprire le indagini. Al momento tutto fa pensare ad una disgrazia, dettata dall'imprudenza. Non è la prima volta che le lastre semitrasparenti sui tetti degli edifici artigianali si rivelano vere e proprie trappole.

Maurizio Artioli era molto conosciuto e ben voluto a Campogalliano, dove da oltre una decina di anni gestiva in via Canale Carpi il concessionario Maury Moto,frutto della sua grande passione per i motori e per le due ruote in particolare. Lascia genitori e un fratello.

L'autorità giudiziaria ha disposto accertamenti legali sul corpo dell'uomo, al fine di chiarire con esattezza le cause del decesso.