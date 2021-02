Parco XXII Aprile, uomo trovato cadavere su una panchina

Di prima mattina è stato rinvenuto il corpo ormai senza vita di un uomo su una panchina del parco XXII Aprile, nella zona più prossima a via Due Canali sud.

Poco dopo le ore 7 un passante ha notato il corpo immobile e ha avvisato il 118, ma ormai non c'era più nulla da fare.

Sul posto è intervenuta immediatamente la Polizia di Stato, anche con il reparto scientifico per eseguire i primi rilievi. A quanto si apprende il corpo dell'uomo, un italiano, non presenterebbe segno che possano far pensare ad una morte violenta.

L'ipotesi è al momento più accreditata è quella di un'overdose da stupefacenti, ma saranno necessarie indagini approfondite per ricostruire quanto accaduto.