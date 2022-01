Trovato senza vita in una casa, era scomparso tre settimane fa da Spilamberto

Tragico epilogo per la vicenda di F.B., 49enne di Spilamberto del quale non si avevano più notizie da giorni. L'uomo, che lavorava come giardiniere, risultava infatti scomparso dallo scorso 24 dicembre, giorno dal quale i famigliari non avevano avuto pi sue notizie. Purtroppo ieri pomeriggio lo spilambertese è stato ritrovato morto.

La scoperta è avvenuta a seguito delle indagini condotte dai Carabinieri, dopo che l'auto dell'uomo è stata rintracciata poco oltre i confini della nostra provincia, per la precisione nel centro di Rastignano, sulle prime colline bolognesi. Dopo aver condotto ricerche nel piccolo centro ì, i militari della stazione di Pianoro hanno fatto irruzione in un appartamento già noto per essere utilizzato da persone senza fissa dimora e per questioni legate al consumo di droga.

Qui il macabro ritrovamento. I primi rilievi condotti sul posto dalla Medicina Legale farebbero ipotizzare una morte per overdose di sostanze stupefacenti, risalente ormai a diversi giorni addietro, forse due settimane. Sono quindi scattate tutte le indagini del caso per ricostruire con precisione l'accaduto, comprendere la dinamica del decesso e valutare il possibile coinvolgimento di altre persone e il loro ruolo.