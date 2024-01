Tragedia sulla strada, non ce l'ha fatta il 46enne falciato da un'auto in via Canaletto

Le ferite riportate dopo l'incidente erano apparse subito gravissime e purtroppo questa mattina è arrivata la notizia peggiore: è deceduto in ospedale Nasar Mehmood, il 46enne pakistano residente a Carpi investito da un'auto ieri sera a San Prospero. Nulla hanno potuto i sanitari e i medici, a fronte di gravissime lesioni interne causate dal fortissimo impatto con l'auto.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 19 di ieri in via Canaletto, alle porte di San Prospero. Lo straniero, a piedi, stava verosimilmente attraversando la Statale in corrispondenza dell'incrocio con via Olmo/via Due Madonne, quando è stato urtato da una Fiat Panda che procedeva in direzione di Medolla. Un impatto molto violento, a seguito del quale il 46enne ha sfondato il parabrezza del'utilitaria ed è stato trascinato per alcuni metri prima di ricadere a terra.

Il primo soccorso è arrivato da una pattuglia della Polizia Locale, seguita poi dal personale del 118. Viste le condizioni del ferito, è stato valutato anche l'impiego dell'elisoccorso di Bologna, poi si è deciso di trasferire l'uomo all'Ospedale di Baggiovara a bordo dell'ambulanza. Purtroppo il 46enne non ha superato la notte.

Ora la Polizia Locale Ucman dovrà valutare con esattezza la dinamica del'incidente. In quel punto - situato proprio al limitare del centro abitato in un tratto rettilineo - si trova un attraversamento pedonale, ma non è ancora possibile stabilire se la vittima si trovasse sulle strisce o meno. A bordo dell'auto un uomo di mezza età, che è rimasto illeso: ora potrebbe essere chiamato a rispondere di omicidio stradale.