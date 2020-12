Savignano, agricoltore 85enne trovato senza vita nella sua azienda

Oggi intorno alle ore 15 è stato trovato il corpo ormai senza vita di un 85enne di Savignano. L'agricoltore era steso a terra accanto ad un macchinario agricolo in un terreno di sua proprietà, lungo via Monsignor Evaristo Pancaldi, nelle campagne tra la frazione di Mulino e Bazzano. Il medico del 118 arrivato proprio dal comune bolognese non ha potuto fare altro che accertare la morte dell'anziano.

Il decesso pare avvenuto per cause naturali: potrebbe essersi trattato di un malore o di una caduta accidentale. Sul posto per accertamenti sono intervenuti i Carabinieri, insieme al personale Ausl.