Incidente in via Pancaldi, non ce l'ha fatta lo scooterista di 55 anni

Tragico epilogo per l'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in via Pancaldi. Mauro Metrangolo, 55 anni residente a Modena Est non distante dal luogo del sinistro, è purtroppo deceduto questa mattina nel reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale di Baggiovara, dove si trovava ricoverato da alcune ore.

Il centauro era stato trasportato in ospedale dall'ambulanza a seguito della caduta avvenuta dopo lo scontro con un'auto, all'incrocio tra via Pancaldi e via Ponchielli. Il suo scooter aveva impattato la portiera sinistra di una Toyota Yaris che stava attraversando la strada e che l'uomo non è riuscito ad evitare. In prima battuta le sue condizioni non erano apparse troppo gravi, ma in seguito sono peggiorate, fino al drammatico epilogo e nonostante gli sforzi del personale medico e sanitario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Polizia Municipale ha effettuato i rilievi dell'incidente e dovrà ora valutare le responsabilità delle due parti coinvolte. A bordo dell'auto viaggiavano quattro donne, che non hanno riportato conseguenze fisiche particolari.