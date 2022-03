Sacca, senzatetto tovato senza vita al centro commerciale

Dramma questa mattina presso il centro commerciale Sacca. Alcuni pallet a fare da letto, coperte, una tettoria improvvisata accanto alla balaustra al piano superiore del complesso commerciale di via delle Suore: questo lo scenario in cui ha trovato la morte un senzatetto, che da qualche tempo trascorreva lì le proprie nottate, insieme ad un compagno di sventura.

E' stato proprio l'altro clochard, al risveglio, ad accorgersi che l'uomo non rispondeva a nessuna sollecitazione e a lanciare l'allarme poco dopo le ore 8, facendo intervenire i soccorsi. Si è poi dileguato facendo perdere le proprie tracce.

Il personale del 118, giunto con ambulanza e automedica, non ha potuto fare altro che constatre il decesso del senzatetto, un uomo di 46 anni. L'ipotesi è di un malore sopraggiunto durante la notte, ma ancora non vi sono elementi sufficienti per esserne certi.

Sul posto anche la Polizia per accertare l'accaduto e svolgere i primi accertamenti. La salma è stata poi recuperata dalle onoranze funebri in attesa di capire quali passi compirà l'Autorità Giudiziaria.

Secondo quanto riferito dai commercianti, il giaciglio sarebbe già comparso a metà della settimana scorsa, poi rimosso per questioni di sicurezza ma ricostruito subito dopo. Proprio i negozianti lamentano un clima di insicurezza e di degrado nelle ore notturne, quando il centro commerciale si spopola.