Tragico epilogo dopo l'infortunio, muore il 55enne Sorin Frantoaei

Un trauma troppo grave per poter lasciare scampo: quanto era emerso durante i primi soccorsi sul luogo dell'infortunio purtroppo si è confermato con il decesso avvenuto nelle scorse ore nel letto di ospedale dove era ricoverato da alcuni giorni. Non che l'ha fatta Sorin Frantoaei, 55enne di origine rumene, vittima di un incidente nel primo pomeriggio giovedì 6 giugno in via Falcone Borsellino a Limidi di Soliera.

L'uomo era stato colpito da alcune travi metalliche, mentre stava svolgendo dei lavori ad un ponteggio, all'esterno di una abitazione, rimanendo schiacciato tra il materiale e il camion che stava manovrando.

Allertati subito i soccorsi, sul posto erano intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e l'elisoccorso da Bologna , oltre alla medicina del lavoro. Ricoverato nel reparto di rianimazione all'Ospedale Maggiore di Bologna, è stato al centro dell'attenzione dei medici per lunghe ore, ma nache i professionisti hanno dovuto alzare bandiera bianca davanti alla compromissione degli organi vitali.

Frantoaei, residente a San Matteo della Decima (BO), lascia moglie e due figli. Sul corpo saranno eseguiti accertamenti per ricostruire l'accaduto, a seguito di quelli già effettuati da Ausl e Carabinieri sul luogo dell'infortunio.

La rabbia dei sindacati

“E’ ora di porre fine alla strage di lavoratori in edilizia. Nell’ultimo anno è il quarto infortunio mortale che registriamo in provincia di Modena nel settore edile – affermano Rodolfo Ferraro (Fillea Cgil), Silvio D’Acunto (Feneal Uil) e Cinzia Zaniboni (Filca Cisl) – tutto ciò è intollerabile! Non si può morire di lavoro in una delle province più ricche d’Italia”.

I tre segretari chiedono l’immediata convocazione in Prefettura del “Tavolo sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro” (costituto nel marzo 2023) che vede la presenza di tutte le parti sociali che sono anche firmatarie del Patto regionale sul lavoro e il clima che pone al centro la sicurezza e la qualità del lavoro.

“Nessuno può restare inerme - Istituzioni, Ispettorato e Medicina del Lavoro, Inail, Organizzazioni datoriali e sindacali - davanti a questa drammatica realtà, che fa del settore delle costruzioni il più esposto fra tutti per infortuni gravi e mortali. Chiediamo immediate risposte con controlli capillari e la rigida applicazione delle norme di sicurezza” concludono i sindacalisti di Fillea, Feneal e Filca.