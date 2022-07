Anziano muore schiacciato sotto il suo trattore, dramma a Pavullo

A distanza di un mese esatto da un fatto analogo accaduto a Serramazzoni, un'altra tragedia macchia i campi del nostro Appennino, con la stessa dinamica. Il rovesciamento di un trattore è infatti costato la vita ieri ad un uomo di 86 anni: è accaduto su un sentiero intorno a via Camurana, in zona Benedello, frazione di Pavullo.

Per cause al vaglio dell'Arma, il mezzo agricolo si è ribaltato, diventando una trappola fatale per l'anziano agricoltore, che è rimasto schiacciato sotto la macchina (foto di repertorio). E' accaduto poco dopo le 18.30, la vittima è Luigi Giovannini.

Nulla hanno potuto i medici e il personale sanitario del 118, intervenuti anche con il supporto dell'eliambulanza e dei Vigili del Fuoco. Pare si sia trattato di un incidente autonomo, dovuto all'inclinazione del terreo su cui il trattore stava manovrando.

Purtroppo questo genere di incidenti si verificano con disarmante regolarità nei mesi estivi e mietono vittime ogni anno nei campi in collina e in montagna.